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تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض واستعمال دراجات نارية بالفقيه بنصالح
بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 17:05 تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض واستعمال دراجات نارية بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق
تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض واستعمال دراجات نارية بالفقيه بنصالح
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، نهاية الأسبوع، من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة نفذت مجموعة من السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال دراجات نارية

 "شوفتيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، نهاية الأسبوع، من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة نفذت مجموعة من السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال دراجات نارية بمختلف شوارع وأحياء مدينة الفقيه بن صالح.

وذكر مصدر أمني أن التحريات والأبحاث التي قامت بها العناصر الأمنية بناء على عدة شكايات توصلت بها الدوائر الأمنية في الموضوع، مكنت من تفكيك أفراد العصابة، (التي تتكون من ثلاثة ذكور وفتاتين)، الذين ينحدرون من دواوير أولاد إيلول ولعلاوة والرواجح وحي الياسمين بمدينة سوق السبت أولاد النمة، مضيفا أن متزعمي العصابة سبق وأن أدينوا من قبل العدالة لارتكابهم عدة سرقات والاتجار في المخدرات ومسكر ماء الحياة.

وأكد المصدر ذاته أن عملية التوقيف مكنت أيضا من حجز 14 هاتفا نقالا مسروقا و مديتين وكلغ من مخدر الكيف، وكلغ من التبغ المهرب، ودراجة نارية من الحجم الكبير، مشيرا إلى أن البحث مازال جاريا لإيقاف عناصر أخرى تشكل موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل قضايا تتعلق بالسرقات الموصوفة.

وقد أحيل الموقوفون، أمس الأحد، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال من أجل تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض وباستعمال دراجات نارية.

 

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المغرب شوف تيفي عصابة إجرامية الفقيه بنصالح سوق السبت محكمة الاستئناف السرقة

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