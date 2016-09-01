بنكيران : لن نكون مع البام في حكومة واحدة بإجماع من الأمانة العامة وإذا اختار الشعب الأصالة و المعاصرة فإن البيجيدي سيختار المعارضة

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة ، إن حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن يكون في حكومة واحدة مع حزب الأصالة والمعاصرة و أن هناك إجماعا داخل الأمانة العامة حول هذا

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قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة ، إن حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن يكون في حكومة واحدة مع حزب الأصالة والمعاصرة و أن هناك إجماعا داخل الأمانة العامة حول هذا القرار.

بنكيران الذي كان يتحدث في ندوة صحفية لتقديم البرنامج الانتخابي قال : "إن حجم الإساءة التي مارسها الأصالة والمعاصرة في حق حزب العدالة والتنمية تقتضي أن لا نشاركه أي تدبير سياسي بعد إنتخابات 7 أكتوبر ".

و أكد بنكيران على قرار مؤسسة الأمانة العامة للحزب إنه إلى حدود اللحظة هناك إجماع على أن العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة لا يمكن أن يلتقيا في حكومة واحدة، و إذا إختار الشعب البام فإن العدالة والتنمية سيختار المعارضة.





