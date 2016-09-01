 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس غادر مراكش فرحان وها علاش | بوليتيك

الملك محمد السادس غادر مراكش ''فرحان'' وها علاش

بالصور : بعد 8 وفيات وإنتحار..عمال ينظمون حفل عزاء أمام وزارة مصطفى الرميد بالرباط | بوليتيك

بالصور : بعد 8 وفيات وإنتحار..عمال ينظمون حفل عزاء أمام وزارة مصطفى الرميد بالرباط

سابقة.. أبو حفص ممثلا عن حزب الاستقلال بضيف الأولى | صحافة

سابقة.. أبو حفص ممثلا عن حزب الاستقلال بضيف الأولى

بالصور..تفاصيل مثيرة بخصوص توقيف شقيقين توأم بمراكش عرضا حياة أمني للخطر بعد إصابته بقرطاسة | حوادث و حقوق

بالصور..تفاصيل مثيرة بخصوص توقيف شقيقين توأم بمراكش عرضا حياة أمني للخطر بعد إصابته بقرطاسة

عاجل : إسقاط مرشحين باللائحة الوطنية للشباب لحزب العدالة والتنمية بينهم وكيل اللائحة | بوليتيك

عاجل : ''إسقاط'' مرشحين باللائحة الوطنية للشباب لحزب العدالة والتنمية بينهم وكيل اللائحة

صادم.. اختطاف فتاة وافتضاض بكارتها داخل مقبرة بالقصر الكبير | حوادث و حقوق

صادم.. اختطاف فتاة وافتضاض بكارتها داخل مقبرة بالقصر الكبير

تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض واستعمال دراجات نارية بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض واستعمال دراجات نارية بالفقيه

بنكيران : لن نكون مع البام في حكومة واحدة بإجماع من الأمانة العامة وإذا اختار الشعب الأصالة و المعاصرة فإن البيجيدي سيختار المعارضة | بوليتيك

بنكيران : لن نكون مع البام في حكومة واحدة بإجماع من الأمانة العامة وإذا اختار الشعب الأصالة و

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة إدارة سجين لشبكة إجرامية من زنزانته | حوادث و حقوق

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة إدارة سجين لشبكة إجرامية من زنزانته

كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

بنكيران : لن نكون مع البام في حكومة واحدة بإجماع من الأمانة العامة وإذا اختار الشعب الأصالة و المعاصرة فإن البيجيدي سيختار المعارضة
بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 16:44 بنكيران : لن نكون مع البام في حكومة واحدة بإجماع من الأمانة العامة وإذا اختار الشعب الأصالة و المعاصرة فإن البيجيدي سيختار المعارضة | بوليتيك
بنكيران : لن نكون مع البام في حكومة واحدة بإجماع من الأمانة العامة وإذا اختار الشعب الأصالة و المعاصرة فإن البيجيدي سيختار المعارضة
قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة ، إن حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن يكون في حكومة واحدة مع حزب الأصالة والمعاصرة و أن هناك إجماعا داخل الأمانة العامة حول هذا

شوف تيفي

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة ، إن حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن يكون في حكومة واحدة مع حزب الأصالة والمعاصرة و أن هناك إجماعا داخل الأمانة العامة حول هذا القرار.

بنكيران الذي كان يتحدث في ندوة صحفية لتقديم البرنامج الانتخابي قال : "إن حجم الإساءة التي مارسها الأصالة والمعاصرة في حق حزب العدالة والتنمية تقتضي أن لا نشاركه أي تدبير سياسي بعد إنتخابات 7 أكتوبر ".

و أكد بنكيران على قرار مؤسسة الأمانة العامة للحزب إنه إلى حدود اللحظة هناك إجماع على أن العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة لا يمكن أن يلتقيا في حكومة واحدة، و إذا إختار الشعب البام فإن العدالة والتنمية سيختار المعارضة.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب البام البيجيدي بنكيران انتخابات الحكومة المقبلة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الملك محمد السادس غادر مراكش فرحان وها علاش | بوليتيك

الملك محمد السادس غادر مراكش ''فرحان'' وها علاش

بالصور : بعد 8 وفيات وإنتحار..عمال ينظمون حفل عزاء أمام وزارة مصطفى الرميد بالرباط | بوليتيك

بالصور : بعد 8 وفيات وإنتحار..عمال ينظمون حفل عزاء أمام وزارة مصطفى الرميد بالرباط

عاجل : إسقاط مرشحين باللائحة الوطنية للشباب لحزب العدالة والتنمية بينهم وكيل اللائحة | بوليتيك

عاجل : ''إسقاط'' مرشحين باللائحة الوطنية للشباب لحزب العدالة والتنمية بينهم وكيل اللائحة

بنكيران : هناك قرارات للداخلية لا تعجبني لكن ماعندي ماندير | بوليتيك

بنكيران : هناك قرارات للداخلية لا تعجبني لكن ''ماعندي ماندير''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عادل الميلودي يرد بقوة على كل مشارك في مسيرة الأمس ضد بنكيران | زووم
منذ 2 دقائق

عادل الميلودي يرد بقوة على كل مشارك في مسيرة الأمس ضد بنكيران

شوفو أشنو قال شباط على التحكم | بــووز

شوفو أشنو قال شباط على التحكم

فيديو الإنفجار الذي هز مقهى بمدينة الناظور | زووم

فيديو الإنفجار الذي هز مقهى بمدينة الناظور

تصريح طريف من مسيرة البيضاء..شوفو أشنو بغا يقول لي فهم يفهمنا | بــووز

تصريح طريف من مسيرة البيضاء..شوفو أشنو بغا يقول لي فهم يفهمنا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس غادر مراكش فرحان وها علاش | بوليتيك
منذ 9 دقائق

الملك محمد السادس غادر مراكش ''فرحان'' وها علاش

بالصور : بعد 8 وفيات وإنتحار..عمال ينظمون حفل عزاء أمام وزارة مصطفى الرميد بالرباط | بوليتيك

بالصور : بعد 8 وفيات وإنتحار..عمال ينظمون حفل عزاء أمام وزارة مصطفى الرميد بالرباط

سابقة.. أبو حفص ممثلا عن حزب الاستقلال بضيف الأولى | صحافة

سابقة.. أبو حفص ممثلا عن حزب الاستقلال بضيف الأولى

بالصور..تفاصيل مثيرة بخصوص توقيف شقيقين توأم بمراكش عرضا حياة أمني للخطر بعد إصابته بقرطاسة | حوادث و حقوق

بالصور..تفاصيل مثيرة بخصوص توقيف شقيقين توأم بمراكش عرضا حياة أمني للخطر بعد إصابته بقرطاسة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.