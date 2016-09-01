المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة إدارة سجين لشبكة إجرامية من زنزانته

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه لا وجود لأدلة مادية ومعطيات يمكن الاستناد عليها بالقول بأن السجين المسمى أشرف السكاكي، المعتقل بأحد السجون، يشرف على إدارة شبكة إجرامية

"شوف تيفي"+"و م ع"

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه لا وجود لأدلة مادية ومعطيات يمكن الاستناد عليها بالقول بأن السجين المسمى أشرف السكاكي، المعتقل بأحد السجون، يشرف على إدارة شبكة إجرامية دولية تتاجر في المخدرات بمختلف أنواعها انطلاقا من زنزانته.

ووصفت المندوبية في بلاغ، ما أوردته بعض المواقع الإلكترونية الوطنية بهذا الخصوص، ب" ادعاء لا أساس له من الصحة".

وأضاف البلاغ أنه "بالنظر إلى سوابق هذا السجين والمتمثلة أساسا في محاولاته للفرار من السجون التي كان يقيم بها، فإنه محل نظام مراقبة صارمة من طرف إدارة المؤسسة المعتقل بها حاليا".