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بالصورة..شاهد الدوزي و عشق '' الكرموص الهندي''
بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 16:33 بالصورة..شاهد الدوزي و عشق الكرموص الهندي | ثقافة و فنون
بالصورة..شاهد الدوزي و عشق '' الكرموص الهندي''
تداول صباح اليوم الاثنين مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للفنان المغربي ''عبد الحفيظ الدوزي'' وهو يلتقط صورة مع بائع ''الكرموص الهندي '' بأحد المدن المغربية .

شوف تيفي:ماريا جعدود

تداول صباح اليوم الاثنين مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للفنان المغربي "عبد الحفيظ الدوزي" وهو يلتقط صورة مع بائع "الكرموص الهندي " بأحد المدن المغربية .
وظهر الدوزي مبتسما وهو جالس على رجليه بكل تواضع مما جعل معجبيه يصفونه بالفنان المتواضع والخلوق.
وللتذكير فقد أحيا الفنان الدوزي خلال هذا الصيف مجموعة من الحفلات داخل وخارج المغرب حيث لقيت نجاحا كبيرا من خلال استقطابه جمهور كبير و عرسض من مختلف الفئات.


شاهد الدوزي و عشق '' الكرموص الهندي''

‫شوف تيفي

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شوف تيفي ماريا جعدود الدوزي الهندية الصيف الحفلات التواصل.

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