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بنكيران : هناك قرارات للداخلية لا تعجبني لكن ''ماعندي ماندير''
بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 16:25 بنكيران : هناك قرارات للداخلية لا تعجبني لكن ماعندي ماندير | بوليتيك
بنكيران : هناك قرارات للداخلية لا تعجبني لكن ''ماعندي ماندير''
أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال ندوة صباح اليوم الاثنين 19 شتنبر 2016 بالمقر المركزي للحزب و التي خصصت لتقديم برنامج الحزب الانتخابي ، أن العديد من

شوف تيفي:

أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال ندوة صباح اليوم الاثنين 19 شتنبر 2016 بالمقر المركزي للحزب و التي خصصت لتقديم برنامج الحزب الانتخابي ، أن العديد من القرارات لوزير الداخلية محمد حصاد لا يقتنع بها ولا تعجبه .

وقال بالنسق الدارج : " واش نبقا نتجابذو أنا وياه" ، واسترد يقول : ماعندي ماندير" و"كملو من ريوسكم" .
وجاء هذا الجواب في سياق ما وقع البارحة بالدار البيضاء وعلى خلفية تدوينة وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد التي أخرجت حصاد من صمته وجعلته يجيب عبر منبر رقمي آخر .

في سياق منفصل قال عبد الإله ابن كيران اليوم الاثنين بالرباط، إن البرنامج الانتخابي الذي يقترحه الحزب لخوض استحقاقات سابع أكتوبر المقبل يرتكز على مواصلة الإصلاح ويراهن على تطوير نوعي للنموذج التنموي المغربي مع ترصيد مكتسباته وتجاوز نواقصه.

وأوضح الأمين العام للحزب ، في ندوة صحفية عقدها لتسليط الضوء على الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، الذي يحمل شعار "صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح" أن من بين السمات الأساسية التي يتميز بها هذا البرنامج الانتخابي كونه ينبني على قواعد ومرجعيات صلبة، تتمثل في مرجعية إسلامية وسطية معتدلة ومنفتحة، ومنهجية للإصلاح تأخذ بسبل الحوار والتوافق مع القوى السياسية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين مع الانفتاح على المجتمع المدني


 

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