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فتاة تتزعم عصابة بفاس ''وها شنو كانت كَدير..''
بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 16:18 فتاة تتزعم عصابة بفاس وها شنو كانت كَدير.. | حوادث و حقوق
فتاة تتزعم عصابة بفاس ''وها شنو كانت كَدير..''
ألقت مصالح الأمن يوم السبت الماضي القبض على 10 أشخاص، من ضمنهم فتاة متهمين بتكوين عصابة إجرامية وترويج المخدرات.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 ألقت مصالح الأمن يوم السبت الماضي القبض على 10 أشخاص، من ضمنهم فتاة متهمين بتكوين عصابة إجرامية وترويج المخدرات.

وأفاد مصدر أمني بأن عناصر الأمن التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس تمكنت من إلقاء القبض على المسماة (ن - أ) 27 سنة والمبحوث عنها وطنيا من أجل قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية هدفها السرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأضاف نفس المصدر أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فان المعنية بالأمر يشتبه في ارتكابها رفقة 5 أشخاص آخرين، الذين تم إلقاء القبض عليهم سابقا، عدة اعتداءات جسدية مقرونة بالسرقة بالعنف مع استعمال ناقلة ذات محرك.

كما تمكنت العناصر الأمنية بعد تفعيل خطة أمنية لملاحقة المبحوث عنهم والحد من نشاطهم الإجرامي من إلقاء القبض على (م خ) 38 سنة والمسمى (إ - ج) 26 سنة، مبحوث عنهما وطنيا من أجل ترويج المخدرات بحي بنسودة والحي الحسني.

وفي نفس السياق، ألقت عناصر الشرطة التابعة لفاس الجيد دار ادبيبغ من إلقاء القبض بشارع الكرامة على المسمى (ع - ب) 21 سنة وبحي سيدي بوجيدة على المسمى (م - م) 25 سنة بتهمة ترويج الأقراص المهلوسة وضبط بحوزتها ما مجموعه 27 قرصا.

ولتعميق البحث تم وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

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المغرب شوف تيفي المصلحة الولائية الحراسة النظرية عصابة إجرامية فتاة فاس

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