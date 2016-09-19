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عاجل وبالصور.. انفجار يهز مقهى بالناظور.. وهذا عدد المصابين
بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 15:43 عاجل وبالصور.. انفجار يهز مقهى بالناظور.. وهذا عدد المصابين | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. انفجار يهز مقهى بالناظور.. وهذا عدد المصابين
هز انفجار قوي مقهى وسط منطقة بني انصار بالناظور قبل قليل، ما خلف إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

"شوف تيفي"

 هز انفجار قوي مقهى وسط منطقة بني انصار بالناظور قبل قليل، ما خلف إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصادر محلية فإن الانفجار كان بآلة لإعداد القهوة، ما تسبب في اندلاع حريق خلف إصابة بعض الحاضرين بعين المكان.

وأضافت المصادر ذاتها بأن أفراد الوقاية المدينة حلوا بعين المكان وتمكنوا من إخراج المصابين قبل أن يتم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى الحسني لتلقي العلاجات الضرورية خاصة أن اثنين منهم في حالة وصفت بالخطيرة، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع.

انفجار يهز مقهى بالناظور

 

 

 

انفجار يهز مقهى بالناظور

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية مستشفى الحسني الناظور مقهى الانفجار

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