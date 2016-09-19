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بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 15:03 صادم وبالفيديو.. فتاة تفضح راقيا معروفا : كان كيستغلني جنسيا وكيصورني وها الأماكن اللي كان كيقسني فيهم | حوادث و حقوق
صادم وبالفيديو.. فتاة تفضح راقيا معروفا : كان كيستغلني جنسيا وكيصورني وها الأماكن اللي كان كيقسني فيهم
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر فتاة مغربية منقبة وهي تكشف حقائق صادمة عن شخص معروف يعمل في مجال الرقية الشرعية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر فتاة مغربية منقبة وهي تكشف حقائق صادمة عن شخص معروف يعمل في مجال الرقية الشرعية.

وأوضحت هذه المنقبة بأنها تعاني من المس وقد التجأت للراقي المذكور حتى تحصل على العلاج إلا أنها تفاجأت بقيامه باستغلالها جنسيا من خلال تقبيلها ووضع يديه في أماكن حساسة من جسدها مثل رحمها وثدييها بدعوى سيطرته على الجن.

وأضافت المتحدثة ذاتها بأنها منحت للراقي مبلغ مالي قدره 3 آلاف درهم حتى يقوم بعلاجها، لكنه قام بتصوريها خلال جلسات علاجها وأرسل لها مقاطع منها على رقمها بالواتساب.

وأكدت الفتاة بأن الراقي تحرش بها عبر الهاتف وأخبرها عن إعجابه الكبير بها وعن نيته بالزواج بها ولكنها رفضت ليقوم بتهديدها بنشر فيديوهاتها على اليوتيوب.

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