بالصورة..شاهد فتاة تطلب الزواج من المقرئ المغربي خالد رياض و هذا هو شرطها

شوف تيفي:ماريا جعدود
أرسلت فتاة مغربية رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للمقرئ المغربي "خالد رياض" وكتبت فيها أنها تحبه وتطلب الزواج منه في الحلال مقابل حفظها لستين حزب .
الرسالة لقيت استغراب المقرئ المغربي الذي كان رده مضحكا،حيث قام بنشرهاعلى حسابه الخاص، حيث علق مجموعة من معجبيه على الصورة بالقول:"وتزوج بها أخويا غتدي
الأجر"و"مسكينة تحبك في الحلال" بينما اكتفى آخرون بنشر تعاليق مضحكة.
وجدير بالذكر أن المقرئ خالد رياض قد فاز مؤخرا في دولة البحرين بجائزة أحسن مقرئ عربي.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.