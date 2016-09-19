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بالصورة..شاهد فتاة تطلب الزواج من المقرئ المغربي خالد رياض و هذا هو شرطها
بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 14:34 بالصورة..شاهد فتاة تطلب الزواج من المقرئ المغربي خالد رياض و هذا هو شرطها | مجتمع
بالصورة..شاهد فتاة تطلب الزواج من المقرئ المغربي خالد رياض و هذا هو شرطها
أرسلت فتاة مغربية رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للمقرئ المغربي ''خالد رياض'' وكتبت فيها أنها تحبه وتطلب الزواج منه في الحلال مقابل حفظها لستين حزب .

شوف تيفي:ماريا جعدود

أرسلت فتاة مغربية رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للمقرئ المغربي "خالد رياض" وكتبت فيها أنها تحبه وتطلب الزواج منه في الحلال مقابل حفظها لستين حزب .

الرسالة لقيت استغراب المقرئ المغربي الذي كان رده مضحكا،حيث قام بنشرهاعلى حسابه الخاص، حيث علق مجموعة من معجبيه على الصورة بالقول:"وتزوج بها أخويا غتدي
الأجر"و"مسكينة تحبك في الحلال" بينما اكتفى آخرون بنشر تعاليق مضحكة.

وجدير بالذكر أن المقرئ خالد رياض قد فاز مؤخرا في دولة البحرين بجائزة أحسن مقرئ عربي.

شاهد فتاة تطلب الزواج من المقرئ المغربي خالد رياض و هذا هو شرطها

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ماريا جعدود خالد رياض البحرين جائزة الزواج الحلال.

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