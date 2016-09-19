بالصورة..شاهد فتاة تطلب الزواج من المقرئ المغربي خالد رياض و هذا هو شرطها

أرسلت فتاة مغربية رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للمقرئ المغربي ''خالد رياض'' وكتبت فيها أنها تحبه وتطلب الزواج منه في الحلال مقابل حفظها لستين حزب .

شوف تيفي:ماريا جعدود



أرسلت فتاة مغربية رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للمقرئ المغربي "خالد رياض" وكتبت فيها أنها تحبه وتطلب الزواج منه في الحلال مقابل حفظها لستين حزب .

الرسالة لقيت استغراب المقرئ المغربي الذي كان رده مضحكا،حيث قام بنشرهاعلى حسابه الخاص، حيث علق مجموعة من معجبيه على الصورة بالقول:"وتزوج بها أخويا غتدي

الأجر"و"مسكينة تحبك في الحلال" بينما اكتفى آخرون بنشر تعاليق مضحكة.

وجدير بالذكر أن المقرئ خالد رياض قد فاز مؤخرا في دولة البحرين بجائزة أحسن مقرئ عربي.