بالصورة..شاهد أسماء المنور غاديا بولدها للمدرسة في يوم ميلاده

نشرت الفنانة المغربية ''أسماء المنور'' صباح اليوم الاثنين وهو أول يوم للدخول المدرسي بالمغرب صورة جمعتها بابنها آدم و هو في طريقه إلى المدرسة،عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك.

شوف تيفي:ماريا جعدود



نشرت الفنانة المغربية "أسماء المنور" صباح اليوم الاثنين وهو أول يوم للدخول المدرسي بالمغرب صورة جمعتها بابنها آدم و هو في طريقه إلى المدرسة،عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك.

ورافقت أسماء الصورة بتدوينة كتبت فيها "عيد ميلاد سعيد حبيبي والكبيدة الله يحفظك وغطيك بالرضا يا رب" ليتبين من خلال التدوينة أن اليوم 19 من شهر شتنبر هو عيد ميلاد ابنها آدم والذي تزامن مع

الدخول المدرسي .

وعبرت أسماء عن حبها الكبير وتشجيعها لابنها،كما لاقت الصورة إعحابا كبيرا من طرف جمهورها و أصدقائها الذين استغلو المناسبة لمعايدة آدم و الدعاء له بالتوفيق في مسيرته الدراسية.

وجدير بالذكر أن أسماء المنور تحضر لأغنية جديدة بعنوان "ليتيمة" وهي لجينيريك مسلسل مغربي.