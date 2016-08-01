مثير وبالفيديو.. ها كيفاش يتم التجسس عليكم بواسطة صحن البارابول

"شوف تيفي"
كشف الناشط الفايسبوكي أمين رغيب اليوم الاثنين، عن الطريقة التي يتم اعتمادها للتجسس بواسطة صحن الاستقبال "الباراوبل".
وأوضح رغيب من خلال فيديو نشره بصفحته الفايسبوكية، بأن الأمر يتعلق بجهاز تجسسي خطير يُمكن من سماع الأصوات الصادرة عن الأشخاص، مشيرا إلى أن هذا الجهاز يتكون من صحن يجمع الدبدبات في نقطة تركيز واحدة أمامها مايكروفون، بالإضافة إلى حاسوب مبرمج يستهدف الأصوات الملتقطة من الصحن.
وأضاف رغيب بأنه هذا الجهاز التجسسي الخطير يدعى تقنيا بـ Parabolic Mic ، وهو يمكن من سماع الأصوات البعيدة جدا، موضحا بأنه ما يزال يستعمل في المجال العسكري وكذلك سلك الشرطة من أجل سماع حديث المجرمين عن بعد وتتبعهم .
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