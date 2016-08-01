عاجل.. إصابة شرطي بطلق ناري خلال مطاردته لمسلحين بمراكش

"شوف تيفي"
تعرض شرطي قبل قليل لإصابة على مستوى الكتف بطلق ناري عن طريق الخطأ، خلال مطاردته لشخصين مسلحين بالمدينة العتيقة بمدينة مراكش.
وحسب مصادر محلية فإن زميل الشرطي المصاب استعمل سلاحه الوظيفي في محاولة منه لإيقاف المسلحين، إلا أن الرصاصة أخطأت الهدف وأصابت المعني بالأمر.
وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارة للإسعاف قامت بنقل الشرطي المصاب إلى مصحة خاصة لتلقي العلاجات الضرورية.
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