بالصورة.. الرميد يرفع دعوى قضائية على يومية الصباح وها علاش

أعلن وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد على صفحته الفايسبوكية في بلاغ عن قراره مقاضاة يومية الصباح بسبب مقالها الصادر في عددها اليوم الاثنين والذي عنونته بـ ''الرميد ينتقم من القضاة''.

"شوف تيفي"

أعلن وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد على صفحته الفايسبوكية في بلاغ عن قراره مقاضاة يومية الصباح بسبب مقالها الصادر في عددها اليوم الاثنين والذي عنونته بـ "الرميد ينتقم من القضاة".

وكتب الرميد في بلاغه " أن جريدة "الصباح" نشرت في عددها رقم 5105 ليوم الإثنين 19 شتنبر 2016 مقالا في الصفحة الأولى تحت عنوان عريض: " الرميد ينتقم من القضاة " استعجل عقد دورة للمجلس الأعلى للقضاء في الوقت الميت للتنقيل والتأديب ..وحيث إن ما جاء في هذا المقال لا أساس له من الصحة وجب توضيح أن جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء، في دورته الأخيرة، المأذون به من قبل جلالة الملك انتهى بانتخاب السيدات والسادة القضاة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و إن الوزير لم يدع إلى عقد أي دورة للمجلس ولا خطر ذلك على باله، خاصة و أن ذلك غير ممكن قانونا إلا بإذن من جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.".

وتابع الرميد "بناء على ذلك و نظرا لاستفحال الكذب المتكرر من الجريدة المذكورة في حق الوزير فقد قرر مقاضاتها إحقاقا للحق و إزهاقا للباطل. والسلام".