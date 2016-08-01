بعد ''بوشتى بوصوف''.. مرشح بن كيران بسيدي قاسم يسحب ترشيحه في آخر لحظة

أكدت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي'' أن رجل الأعمال عبد الرحمان الحرفي سحب ترشيحه باسم حزب العدالة والتنمية، بعد تزكيته من طرف بن كيران كوكيل للائحة دائرة سيدي قاسم.

شوف تيفي

أكدت مصادر مطلعة "لشوف تيفي" أن رجل الأعمال عبد الرحمان الحرفي سحب ترشيحه باسم حزب العدالة والتنمية، بعد تزكيته من طرف بن كيران كوكيل للائحة دائرة سيدي قاسم.

وأضافت ذات المصادر، أن عبد الرحمان الحرفي لم يعلن لحد الآن وجهته المقبلة، حيث رجحت ذات المصادر عودته إلى حزبه الأصلي الاتحاد الدستوري، فيما بقيت مدينة سيدي قاسم دون مرشح باسم العدالة والتنمية.

وسبق للأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري محمد ساجد ليصدر بيانا أكد من خلاله على أن انتقال رجل الأعمال من الاتحاد الدستوري، تم وفق صفقة يقف وراءها وزراء من البيجيدي، وهو الأمر الذي نفاه هذا الأخير.

من جهة ثانية، قالت مصادر خاصة، أن عبد الرحمان الحرفي، لن يترشح باسم أي حزب في الإنتخابات التشريعية في دائرة سيدي قاسم، بسبب وضعه الصحي من جهة، و نتائج فضيحة ماسمي بالصفقة مع البيجدي للحصول على ترخيص لمحطة الوقود من جهة ثانية.