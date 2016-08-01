 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..شاهد أسماء المنور غاديا بولدها للمدرسة في يوم ميلاده | ثقافة و فنون

بالصورة..شاهد أسماء المنور غاديا بولدها للمدرسة في يوم ميلاده

مثير وبالفيديو.. ها كيفاش يتم التجسس عليكم بواسطة صحن البارابول | نت 2.0

مثير وبالفيديو.. ها كيفاش يتم التجسس عليكم بواسطة صحن البارابول

عاجل.. إصابة شرطي بطلق ناري خلال مطاردته لمسلحين بمراكش | حوادث و حقوق

عاجل.. إصابة شرطي بطلق ناري خلال مطاردته لمسلحين بمراكش

بالصورة.. الرميد يرفع دعوى قضائية على يومية الصباح وها علاش | بوليتيك

بالصورة.. الرميد يرفع دعوى قضائية على يومية الصباح وها علاش

بعد بوشتى بوصوف.. مرشح بن كيران بسيدي قاسم يسحب ترشيحه في آخر لحظة | بوليتيك

بعد ''بوشتى بوصوف''.. مرشح بن كيران بسيدي قاسم يسحب ترشيحه في آخر لحظة

انفراد:رواية أخرى في قصة الشابة المغربية لمياء التي اتهمت زوجها السعودي بالاعتداء عليها و إدخالها إلى السجن..حقائق جديدة و صادمة | مجتمع

انفراد:رواية أخرى في قصة الشابة المغربية ''لمياء'' التي اتهمت زوجها السعودي بالاعتداء عليها و

أمطار عاصفية قوية يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة | حوادث و حقوق

أمطار عاصفية قوية يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة

بالصور.. بهلول يصف أبيضار بالساقطة لأنها وصفت المغاربة بالموسخين والأخيرة ترد عليه الساقطة هي الأم ديالك | ثقافة و فنون

بالصور.. بهلول يصف أبيضار بالساقطة لأنها وصفت المغاربة بالموسخين والأخيرة ترد عليه ''الساقطة هي

بن كيران في حديث طريف: بقا تابع بن كيران حتى يضربك البوطو | بوليتيك

بن كيران في حديث طريف: ''بقا تابع بن كيران حتى يضربك البوطو''

كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

بعد ''بوشتى بوصوف''.. مرشح بن كيران بسيدي قاسم يسحب ترشيحه في آخر لحظة
بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 13:27 بعد بوشتى بوصوف.. مرشح بن كيران بسيدي قاسم يسحب ترشيحه في آخر لحظة | بوليتيك
بعد ''بوشتى بوصوف''.. مرشح بن كيران بسيدي قاسم يسحب ترشيحه في آخر لحظة
أكدت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي'' أن رجل الأعمال عبد الرحمان الحرفي سحب ترشيحه باسم حزب العدالة والتنمية، بعد تزكيته من طرف بن كيران كوكيل للائحة دائرة سيدي قاسم.

شوف تيفي

أكدت مصادر مطلعة "لشوف تيفي" أن رجل الأعمال عبد الرحمان الحرفي سحب ترشيحه باسم حزب العدالة والتنمية، بعد تزكيته من طرف بن كيران كوكيل للائحة دائرة سيدي قاسم.

وأضافت ذات المصادر، أن عبد الرحمان الحرفي لم يعلن لحد الآن وجهته المقبلة، حيث رجحت ذات المصادر عودته إلى حزبه الأصلي الاتحاد الدستوري، فيما بقيت مدينة سيدي قاسم دون مرشح باسم العدالة والتنمية.

وسبق للأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري محمد ساجد ليصدر بيانا أكد من خلاله على أن انتقال رجل الأعمال من الاتحاد الدستوري، تم وفق صفقة يقف وراءها وزراء من البيجيدي، وهو الأمر الذي نفاه هذا الأخير.

من جهة ثانية، قالت مصادر خاصة، أن عبد الرحمان الحرفي، لن يترشح باسم أي حزب في الإنتخابات التشريعية في دائرة سيدي قاسم، بسبب وضعه الصحي من جهة، و نتائج فضيحة ماسمي بالصفقة مع البيجدي للحصول على ترخيص لمحطة الوقود من جهة ثانية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سيدي قاسم العدالة والتنمية ساجد الحرفي شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة.. الرميد يرفع دعوى قضائية على يومية الصباح وها علاش | بوليتيك

بالصورة.. الرميد يرفع دعوى قضائية على يومية الصباح وها علاش

بن كيران في حديث طريف: بقا تابع بن كيران حتى يضربك البوطو | بوليتيك

بن كيران في حديث طريف: ''بقا تابع بن كيران حتى يضربك البوطو''

بن كيران :المشكل الأول في المغرب هو غياب رجال نظيفي اليد ونزهاء | بوليتيك

بن كيران :المشكل الأول في المغرب هو غياب رجال نظيفي اليد ونزهاء

انفراد:الرميد ينتظر موافقة بن كيران لمغادرة لجنة الإشراف على الإنتخابات التشريعية لـ7أكتوبر المقبل | بوليتيك

انفراد:الرميد ينتظر موافقة بن كيران لمغادرة لجنة الإشراف على الإنتخابات التشريعية لـ7أكتوبر المقبل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. مغني راب كيفين جتس يحل بالمغرب رفقة صديقه المغربي الذي أدخله الإسلام | زووم
منذ 16 دقيقة

بالفيديو.. مغني راب كيفين جتس يحل بالمغرب رفقة صديقه المغربي الذي أدخله الإسلام

بالفيديو.. حضيو راسكم.. الحليب و التسمم | زووم

بالفيديو.. حضيو راسكم.. الحليب و التسمم

بالفيديو.. شوفو كيفاش سرقو سيدتان الفلوس من صاحبة محل تجاري | زووم

بالفيديو.. شوفو كيفاش سرقو سيدتان الفلوس من صاحبة محل تجاري

بالفيديو.. شاهد لحظة انقلاب سفينة للحجاج التي خلفت 29 قتيل | زووم

بالفيديو.. شاهد لحظة انقلاب سفينة للحجاج التي خلفت 29 قتيل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة..شاهد أسماء المنور غاديا بولدها للمدرسة في يوم ميلاده | ثقافة و فنون
منذ 25 دقيقة

بالصورة..شاهد أسماء المنور غاديا بولدها للمدرسة في يوم ميلاده

مثير وبالفيديو.. ها كيفاش يتم التجسس عليكم بواسطة صحن البارابول | نت 2.0

مثير وبالفيديو.. ها كيفاش يتم التجسس عليكم بواسطة صحن البارابول

عاجل.. إصابة شرطي بطلق ناري خلال مطاردته لمسلحين بمراكش | حوادث و حقوق

عاجل.. إصابة شرطي بطلق ناري خلال مطاردته لمسلحين بمراكش

بالصورة.. الرميد يرفع دعوى قضائية على يومية الصباح وها علاش | بوليتيك

بالصورة.. الرميد يرفع دعوى قضائية على يومية الصباح وها علاش

﻿ ﻿
اليوم 12:15 GMT

عاجل:أول خروج إعلامي لوزير العدل مصطفى الرميد بعد تدوينته الشهيرة ورد وزير الداخلية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.