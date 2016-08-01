انفراد:رواية أخرى في قصة الشابة المغربية ''لمياء'' التي اتهمت زوجها السعودي بالاعتداء عليها و إدخالها إلى السجن..حقائق جديدة و صادمة

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة داخل سفارة المغرب بالسعودية،إن الرواية التي أدلت بها الشابة المغربية"لمياء" عبر شريط فيديو من السعودية و التي تتهم فيها زوجها بالاعتداء عليها و إدخالها للسجن بالسعودية،(كشفت)أن لمياء و بعد سفرها إلى السعودية تعرفت على رجل يمني وصاحبته خارج مؤسسة الزواج بعد وصولها إلى الديار السعودية بعقد عمل.
و قالت ذات المصادر،إن القضية تفجرت بعدما تم ضبط لمياء وعشيقها اليمني الحاصل على الجنسية السعودية،داخل شقة ليتم تحويلهما على أنظار المحكمة و التي نطقت بسجنهما .
و بعد ذلك تضيف مصادرنا،أن كفيل لمياء قرر التبرؤ منها ،في مقابل قرار محكمة الأسرة السعودية التي اشترطت على الرجل اليمني أن يقوم بالزواج بلمياء لتستطيع مغادرة أسوار المؤسسة السجنية بالسعودية.
و هذا ما تم بالفعل بعد انتقال كفيل آخر للمغرب قصد ملاقاة والد لمياء و الذي وافق بدوره على هذا الزواج دون علمه بحيثياته.
و لنا عودة لتفاصيل هذه القضية التي أصبحت نقاش الرأي العام المغربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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