انفراد:رواية أخرى في قصة الشابة المغربية ''لمياء'' التي اتهمت زوجها السعودي بالاعتداء عليها و إدخالها إلى السجن..حقائق جديدة و صادمة

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة داخل سفارة المغرب بالسعودية،إن الرواية التي أدلت بها الشابة المغربية''لمياء'' عبر شريط فيديو من السعودية و التي تتهم فيها زوجها بالاعتداء عليها و إدخالها للسجن

شوف تيفي:م غ



علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة داخل سفارة المغرب بالسعودية،إن الرواية التي أدلت بها الشابة المغربية"لمياء" عبر شريط فيديو من السعودية و التي تتهم فيها زوجها بالاعتداء عليها و إدخالها للسجن بالسعودية،(كشفت)أن لمياء و بعد سفرها إلى السعودية تعرفت على رجل يمني وصاحبته خارج مؤسسة الزواج بعد وصولها إلى الديار السعودية بعقد عمل.



و قالت ذات المصادر،إن القضية تفجرت بعدما تم ضبط لمياء وعشيقها اليمني الحاصل على الجنسية السعودية،داخل شقة ليتم تحويلهما على أنظار المحكمة و التي نطقت بسجنهما .



و بعد ذلك تضيف مصادرنا،أن كفيل لمياء قرر التبرؤ منها ،في مقابل قرار محكمة الأسرة السعودية التي اشترطت على الرجل اليمني أن يقوم بالزواج بلمياء لتستطيع مغادرة أسوار المؤسسة السجنية بالسعودية.



و هذا ما تم بالفعل بعد انتقال كفيل آخر للمغرب قصد ملاقاة والد لمياء و الذي وافق بدوره على هذا الزواج دون علمه بحيثياته.



و لنا عودة لتفاصيل هذه القضية التي أصبحت نقاش الرأي العام المغربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.