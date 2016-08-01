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انفراد:رواية أخرى في قصة الشابة المغربية ''لمياء'' التي اتهمت زوجها السعودي بالاعتداء عليها و إدخالها إلى السجن..حقائق جديدة و صادمة
بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 13:20 انفراد:رواية أخرى في قصة الشابة المغربية لمياء التي اتهمت زوجها السعودي بالاعتداء عليها و إدخالها إلى السجن..حقائق جديدة و صادمة | مجتمع
انفراد:رواية أخرى في قصة الشابة المغربية ''لمياء'' التي اتهمت زوجها السعودي بالاعتداء عليها و إدخالها إلى السجن..حقائق جديدة و صادمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة داخل سفارة المغرب بالسعودية،إن الرواية التي أدلت بها الشابة المغربية''لمياء'' عبر شريط فيديو من السعودية و التي تتهم فيها زوجها بالاعتداء عليها و إدخالها للسجن

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة داخل سفارة المغرب بالسعودية،إن الرواية التي أدلت بها الشابة المغربية"لمياء" عبر شريط فيديو من السعودية و التي تتهم فيها زوجها بالاعتداء عليها و إدخالها للسجن بالسعودية،(كشفت)أن لمياء و بعد سفرها إلى السعودية تعرفت على رجل يمني وصاحبته خارج مؤسسة الزواج بعد وصولها إلى الديار السعودية بعقد عمل.

و قالت ذات المصادر،إن القضية تفجرت بعدما تم ضبط لمياء وعشيقها اليمني الحاصل على الجنسية السعودية،داخل شقة ليتم تحويلهما على أنظار المحكمة و التي نطقت بسجنهما .

و بعد ذلك تضيف مصادرنا،أن كفيل لمياء قرر التبرؤ منها ،في مقابل قرار محكمة الأسرة السعودية التي اشترطت على الرجل اليمني أن يقوم بالزواج بلمياء لتستطيع مغادرة أسوار المؤسسة السجنية بالسعودية.

و هذا ما تم بالفعل بعد انتقال كفيل آخر للمغرب قصد ملاقاة والد لمياء و الذي وافق بدوره على هذا الزواج دون علمه بحيثياته.

و لنا عودة لتفاصيل هذه القضية التي أصبحت نقاش الرأي العام المغربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب لمياء السعودية تعذيب زوج يمني

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