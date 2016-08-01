أمطار عاصفية قوية يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن أمطارا عاصفية قوية مرتقبة ابتداء من الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الاثنين إلى الساعة الرابعة من صباح يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة.

"شوف تيفي"

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن أمطارا عاصفية قوية مرتقبة ابتداء من الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الاثنين إلى الساعة الرابعة من صباح يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية في نشرة خاصة، أن هذه الزخات ستهم، ابتداء من منتصف نهار اليوم الاثنين وإلى الساعة التاسعة منه، أقاليم إفران وصفرو وخنيفرة وميدلت والحاجب وبولمان وتازة.

وستهم هذه الزخات أيضا، حسب المديرية، أقاليم الحسيمة والدريوش وتاونات وتازة والناظور وكرسيف وتاوريرت، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين وإلى غاية الساعة الرابعة من صباح غد الثلاثاء.

وأضافت أن أمطارا عاصفية محليا قوية مصحوبة برياح قوية، ستهم المناطق المذكورة خلال نفس الفترة.