بالصور.. بهلول يصف أبيضار بالساقطة لأنها وصفت المغاربة بالموسخين والأخيرة ترد عليه ''الساقطة هي الأم ديالك''

اندلعت حرب كلامية بين الفنان المغربي هشام بهلول والمثيرة للجدل لبنى أبيضار، وذلك عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.

"شوف تيفي"



اندلعت حرب كلامية بين الفنان المغربي هشام بهلول والمثيرة للجدل لبنى أبيضار، وذلك عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.



ووصف بهلول بطلة الزين اللي فيك بالساقطة بعد أن أهانت المغرب ووصفته بـ "الموسخ" وهو ما دفع هذه الأخيرة للرد عليه بالقول " الساقطة هي الأم ديالك".

وكتب بهلول في تدوينته " أتساءل هل تقصد بهذا المغربي مخرجها الذي جاء بها من عالمها المتسخ عالم القرعة والكاس والليالي الملاح بالهشك بشك الذي تبرع فيه، أقول الذي جاء بها من هذا العالم إلى عالم الأضواء الذي وسخته ب... وبخرجاتها البليدة والكسولة التي تظهر فعلا بأنها خريجة هذا التعليم الذي كان ولازال في الحضيض، لأنها لم تكن الاستثناء كالكثيرين، المهم أنها تظهر مستواها الساقط لأنها ساقطة.".

وردا على بهلول كتبت أبيضار في تدوينتها " إلى هشام بهلول الساقطة هيا أمك لي مرباتكش العطاي متجيش تسعطف الجمهور على حسابي....والمكلخين لي قصت بحالك اعمووو ..مغاديش ندعيك على هجومك حنت لالك ابيضار أكبر منك......وبزااااااف كتبقى منتوج محلي فاشل...عادي يدرك قلبك".