بن كيران في حديث طريف: ''بقا تابع بن كيران حتى يضربك البوطو''

قدم الأمين العام لحزب العدالة و التنمية،عبد الإله بن كيران إعتذارا إلى أحد الشباب خلال الندوة الصحفية المنعقدة بالرباط اليوم الاثنين، لتقديم البرنامج الإنتخابي، لحزب العدالة والتنمية.

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قدم الأمين العام لحزب العدالة و التنمية،عبد الإله بن كيران إعتذارا إلى أحد الشباب خلال الندوة الصحفية المنعقدة بالرباط اليوم الاثنين، لتقديم البرنامج الإنتخابي، لحزب العدالة والتنمية.

وروى بن كيران حادثة غريبة تحمل في طياتها رسائل مشفرة لخصومه كعادته في أي مناسبة، حيث "أنه خلال حضوره لجنازة أحد معارفه سابقا، لاحظ بمجرد ركوبه السيارة، أن أحد الشباب كان ينظر إليه دون أن ينتبه لعمود كهربائي "بوطو" ويصطدم به".

وأضاف بن كيران أن الأخلاق تقتضي أن يوقف سيارته و يترجل من سيارته، للإطمئنان على الشاب الذي إصطدم مع العمود وهو ينتظر لبن كيران داخل السيارة الحكومية".