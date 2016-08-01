بن كيران :المشكل الأول في المغرب هو غياب رجال نظيفي اليد ونزهاء

يعقد في هذه الأثناء حزب العدالة والتنمية ندوة صحفية بالرباط لتقديم برنامجه الإنتخابي، الذي أشرف عليه 100 إطار بالحزب وإمتد لعشرة أشهر.

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يعقد في هذه الأثناء حزب العدالة والتنمية ندوة صحفية بالرباط لتقديم برنامجه الإنتخابي، الذي أشرف عليه 100 إطار بالحزب وإمتد لعشرة أشهر.

وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، إن البرنامج الانتخابي لحزبه لم يتم إعداده في مكتب دراسات أو بطريقة "كوبي كولي"، ولكنه إعتمد على منهج الحزب في الإصلاح والتغيير، وعلى مرجعية إسلامية معتدلة وصلبة وقوية.

وأضاف بن كيران أنه حتى "لو ثم إستقدام برنامج إنتخابي من النازا" فلن يكون له وقع على المجتمع المغربي، مؤكدا أن مشكل المغرب الأول "هو رجال نظيفي اليد ونزهاء".