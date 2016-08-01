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انفراد:الرميد ينتظر موافقة بن كيران لمغادرة لجنة الإشراف على الإنتخابات التشريعية لـ7أكتوبر المقبل
بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 12:25 انفراد:الرميد ينتظر موافقة بن كيران لمغادرة لجنة الإشراف على الإنتخابات التشريعية لـ7أكتوبر المقبل | بوليتيك
انفراد:الرميد ينتظر موافقة بن كيران لمغادرة لجنة الإشراف على الإنتخابات التشريعية لـ7أكتوبر المقبل
يتجه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد نحو الإنسحاب من لجنة الإشراف على الإنتخابات التشريعية المقبلة المحددة في 7 أكتوبر المقبل.

شوف تيفي

يتجه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد نحو الإنسحاب من لجنة الإشراف على الإنتخابات التشريعية المقبلة المحددة في 7 أكتوبر المقبل.

وقالت مصادر قريبة من الرميد لشوف تيفي،إن الوزير يفكر جديا ومنذ أسابيع بمغادرة اللجنة المشرفة على الإنتخابات، بمبرر "الإختلالات التي عرفها الإعداد لهذه الإنتخابات" حسب قول ذات المصادر.

هذا، وتناقلت مصادر إعلامية مقربة من حزب العدالة والتنمية، أن الرميد يريد إخلاء مسؤوليته من ملف "يدبر بطريقة غير قانونية وغير ديمقراطية حيث الإدارة تلعب لصالح حزب سياسي وتدعمه بكل الطرق"، على حد تعبير المصادر ذاتها.

من جهة ثانية، أسرت مصادر مقربة من الحزب، أن مصطفى الرميد سبق له أن ناقش تهميشه في الإعداد للإنتخابات، حيث أنه أخبر زميله في الحزب عبد الإله بن كيران بصفته الحزبية بالموضوع، لكنه طالبه بالصبر والتريث.

وحسب نفس المصادر، فإن مصطفى الرميد كان ينوي الإنسحاب من اللجنة المشرفة على الإنتخابات منذ أسابيع سابقة، لكن بن كيران لم يوافقه على الخطوة.

وعبر وزير العدل والحريات يوم أمس الأحد عبر تدوينة على حسابه الفايسبوكي "عن عدم رضاه لملف التحضير للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 7 من أكتوبر المقبل، مضيفا أنه "خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الإنتخابي"، مضيفا أنه "حاليا وعلى بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع غرائب وعجائب."

‫شوف تيفي

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بن كيران الرميد العدالة التنمية العدل الإنسحاب اللجنة الإنتخابات شوف تيفي

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