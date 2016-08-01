عاجل:أول خروج إعلامي لوزير العدل مصطفى الرميد بعد تدوينته الشهيرة ورد وزير الداخلية

في أول خروج إعلامي لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بعد تدوينته الفايسبوكية التي قال فيها إن '' وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن انتخابات 7 أكتوبر، مما يعني أن أي رداءة أو نكوص، تجاوز

شوف تيفي

في أول خروج إعلامي لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بعد تدوينته الفايسبوكية التي قال فيها إن " وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن انتخابات 7 أكتوبر، مما يعني أن أي رداءة أو نكوص، تجاوز أو انحراف، لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها" صرح الرميد لـ "شوف تيفي" قائلا: "التدوينة واضحة، وليس لدي ما أضيفه بشأنها".

وبخصوص تعليق وزير الداخلية محمد حصاد على الاختلالات التي أحصاها الرميد، والذي جاء فيه "إذا رأى وزير العدل وجود أي اختلال لا يود تحمل مسؤوليته فإنه يتوفر على سلطة كاملة خارج اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، من خلال وكلاء النيابة العامة، لتحريك أي مسألة يراها خارج السير العادي للاشتغال، وبالتالي ضمان تحقيق فيها" رد الرميد قائلا: "حللوا وناقشوا هذا الكلام". رافضا الخوض في تفاصيل تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا في الساحة السياسية، وسيكون لها ما بعدها...

وعندما طرحنا على وزير العدل، سؤالا حول رأيه في مسيرة الدار البيضاء التي نظمت البارحة، تحفظ الرميد على التعليق مكتفيا بالقول "ناس كثار علقو على المسيرة، ومن الأفضل أن تسألوا غيري".