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عيش نهار تسمع خبار: ''مول البنانة'' للي ظهر كينتاقد مسيرة الأحد ضد بنكيران ينتمي للبيجيدي
بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 12:07 عيش نهار تسمع خبار: مول البنانة للي ظهر كينتاقد مسيرة الأحد ضد بنكيران ينتمي للبيجيدي | بوليتيك
عيش نهار تسمع خبار: ''مول البنانة'' للي ظهر كينتاقد مسيرة الأحد ضد بنكيران ينتمي للبيجيدي
علمت ''شوف تيفي'' حسب موفدها من فاس، أن بعض الوافدين من هذه المدينة العريقة على الدار البيضاء، للمشاركة في المسيرة التي نظمت أمس الأحد ضد ''أخونة المجتمع والدولة'' ينتمون لحزب العدالة والتنمية.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" حسب موفدها من فاس، أن بعض الوافدين من هذه المدينة العريقة على الدار البيضاء، للمشاركة في المسيرة التي نظمت أمس الأحد ضد "أخونة المجتمع والدولة" ينتمون لحزب العدالة والتنمية.

وتبعا للمصدر ذاته، إن الشاب الذي ظهر في شريط فيديو رفقة شقيقه وآخرين بحافلة للركاب، وهو يحمل "بنانة"، قال عنها "هذا غامل"، منتقدا تزويده رفقة زملائه بأغذية عبارة عن ياغورت ومدلين، جاء إلى الدار البيضاء من فاس، بإيعاز من شخص يحمل إسم الخلطي، معروف بالحي الجديد بزواغة بفاس، حيث قام بإعداد سيناريو الحوار الذي تضمنه الشريط، وتصويره ونشره أيضا.

وحسب المصدر، إن الخلطي يرأس جمعية تحمل اسم "التواصل والتنمية المستدامة"، استغل علاقته مع أحد نشطاء المجتمع المدني بفاس، فكان أن صعد معه الحافلة المتوجهة إلى مسيرة الدار البيضاء رفقة مجموعة من الشباب الذين ينشطون في جمعيته، ضمنهم "مول البنانة" وشقيقه اللذان ظهرا في شريط الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، بعد تصريحهما لمن كان يقوم بتصويرهما، أنهما معية زملائهما جيء بهم للتظاهر من أجل قضية اغتصاب، فإذا بهم يتظاهرون ضد بنكيران.

وقال المصدر إن جمعية التواصل والتنمية المستدامة التي يديرها الخلطي، تنشط بدائرة زواغة بفاس، التي يرأسها عبد الواحد بوحرشة المنتمي للبيجيدي، كما أنه من الداعمين لحزب العدالة والتنمية بهذه المقاطعة.. ويضيف موفد "شوف تيفي" بفاس، أن الخلطي، بالرغم من ترؤسه لجمعية التواصل والتنمية المستدامة، إلا أن مهنته الأساسية هي إصلاح "البرابولات"، حيث قام بتجميع بعض الشباب المنتمين لجمعيته، ضمنهم "مول البنانة" وشقيقه، قبل أن يؤلف السيناريو وتصويره في الحافلة ونشره لتتلقفه بعض المواقع الموالية لحزب بنكيران، كما لو أن ما تضمنه الشريط من تهكم صادر عن مواطنين عاديين، في حين، يقول مصدرنا، "إن الخلطي داعم أساسي للبيجيدي في منطقة زواغة بفاس، استغل مشاركة بعض فعاليات المجتمع المدني المشاركة في المسيرة، فكان أن اقتحمها رفقة مجموعته، وتصوير الشريط، في محاولة لتبخيس أهدافها، وإظهارها بمظهر المسيرة الموجهة عن بعد".

مول البنانة للي ظهر كينتاقد مسيرة الأحد ضد بنكيران ينتمي للبيجيدي

مول البنانة للي ظهر كينتاقد مسيرة الأحد ضد بنكيران ينتمي للبيجيدي

مول البنانة للي ظهر كينتاقد مسيرة الأحد ضد بنكيران ينتمي للبيجيدي

 

‫شوف تيفي

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عيش نهار تسمع خبار: مول البنانة للي ظهر كينتاقد مسيرة الأحد ضد بنكيران ينتمي للبيجيدي

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