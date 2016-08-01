مثير.. المغرب في مرتبة صادمة ضمن التصنيف الجديد للدول الأكثر أمنا.. وهذه هي الدولة الأكثر أمنا في العالم

احتل المغرب الرتبة 91 في التصنيف الجديد لمؤشر السلام العالمي الذي كشف عن نتائجه لسنة 2016 حول أكثر الدول أمنا.

"شوف تيفي"



احتل المغرب الرتبة 91 في التصنيف الجديد لمؤشر السلام العالمي الذي كشف عن نتائجه لسنة 2016 حول أكثر الدول أمنا.



وحسب المؤشر المذكور فإن أيسلندا تعتبر أكثر دولة يحصل مواطنوها على الأمان، ثم تأتي في المرتبة الثانية الدانمارك وتليها النمسا ثم السويد.

أما بالنسبة للدول العربية فقد تصدرت قطر التصنيف الجديد حيث احتلت الرتبة 34، في حين احتلت سوريا الرتبة 136 وهي الأخيرة عربيا وعالميا.



ويركز هذا التصنيف الجديد على التأثير الاقتصادي للعنف والحروب والإرهاب في العالم، بالإضافة إلى التحليل الاقتصادي وكيفية تعامل الدول مع الخسائر الاقتصادية، ومع النفقات والاستثمارات في بناء السلام وحفظ السلام.