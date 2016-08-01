شباط: حزب الاستقلال البديل الأساسي للحكومة

"شوف تيفي"
قال حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، إن حزب علال الفاسي يُعتبر البديل الأساسي للحكومة الحالية.
وأوضح شباط في كلمته يُلقيها في هذه الأثناء، خلال مشاركته في لقاء مع حركة ضمير بالبيضاء، بأن حزب الميزان على أتم الاستعداد لخوض الاستحقاق الانتخابي القادم في السابع من شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الحزب سيتصدر الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
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