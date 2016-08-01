يا ربي السلامة..شاب حاول اغتصاب شقيقته وطعنها بسكين في شيشاوة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

اهتز دوار تادنست بجماعة سيدي عبد المومن بإقليم شيشاوة، نهاية الأسبوع الماضي، على وقع جريمة مروعة ضد الأصول، ويتعلق الأمر بمحاولة شاب اغتصاب شقيقته التي قاومته ورفضت الانصياع لكبته الجنسي.

"شوف تيفي"

اهتز دوار تادنست بجماعة سيدي عبد المومن بإقليم شيشاوة، نهاية الأسبوع الماضي، على وقع جريمة مروعة ضد الأصول، ويتعلق الأمر بمحاولة شاب اغتصاب شقيقته التي قاومته ورفضت الانصياع لكبته الجنسي.

وحسب مصادر محلية فإن هذا الشاب وأمام مقاومة أخته له قام بتوجيه مجموعة من الطعنات لها على مستوى الحوض، ليتم نقلها على وجه السرعة في حالة خطيرة إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي قامت باعتقال الجاني قبل أن يتم اقتياده إلى مستشفى الأمراض العقلية بمراكش نظرا لمعاناته من مرض عقلي حاد.