 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:أول خروج إعلامي لوزير العدل مصطفى الرميد بعد تدوينته الشهيرة ورد وزير الداخلية | بوليتيك

عاجل:أول خروج إعلامي لوزير العدل مصطفى الرميد بعد تدوينته الشهيرة ورد وزير الداخلية

عيش نهار تسمع خبار: مول البنانة للي ظهر كينتاقد مسيرة الأحد ضد بنكيران ينتمي للبيجيدي | بوليتيك

عيش نهار تسمع خبار: ''مول البنانة'' للي ظهر كينتاقد مسيرة الأحد ضد بنكيران ينتمي للبيجيدي

مثير.. المغرب في مرتبة صادمة ضمن التصنيف الجديد للدول الأكثر أمنا.. وهذه هي الدولة الأكثر أمنا في العالم | بوليتيك

مثير.. المغرب في مرتبة صادمة ضمن التصنيف الجديد للدول الأكثر أمنا.. وهذه هي الدولة الأكثر أمنا في

شباط: حزب الاستقلال البديل الأساسي للحكومة | بوليتيك

شباط: حزب الاستقلال البديل الأساسي للحكومة

يا ربي السلامة..شاب حاول اغتصاب شقيقته وطعنها بسكين في شيشاوة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شاب حاول اغتصاب شقيقته وطعنها بسكين في شيشاوة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

ها شحال ديال المواد الغذائية الفاسدة تم حجزها في الصيف | حوادث و حقوق

ها شحال ديال المواد الغذائية الفاسدة تم حجزها في الصيف

خاص.. هبوط إضطراري لرئيس دولة بمطار المسيرة بأكادير | بوليتيك

خاص.. هبوط إضطراري لرئيس دولة بمطار المسيرة بأكادير

خطير:29 قتيلا في حادث انقلاب سفينة للحجاج و هذه التفاصيل | دولي

خطير:29 قتيلا في حادث انقلاب سفينة للحجاج و هذه التفاصيل

مثير وبالصور.. واش هاذا راجل ولا امرأة؟ | منوعات

مثير وبالصور.. واش هاذا راجل ولا امرأة؟

كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

يا ربي السلامة..شاب حاول اغتصاب شقيقته وطعنها بسكين في شيشاوة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة
بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 11:05 يا ربي السلامة..شاب حاول اغتصاب شقيقته وطعنها بسكين في شيشاوة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..شاب حاول اغتصاب شقيقته وطعنها بسكين في شيشاوة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة
اهتز دوار تادنست بجماعة سيدي عبد المومن بإقليم شيشاوة، نهاية الأسبوع الماضي، على وقع جريمة مروعة ضد الأصول، ويتعلق الأمر بمحاولة شاب اغتصاب شقيقته التي قاومته ورفضت الانصياع لكبته الجنسي.

"شوف تيفي"

 اهتز دوار تادنست بجماعة سيدي عبد المومن بإقليم شيشاوة، نهاية الأسبوع الماضي، على وقع جريمة مروعة ضد الأصول، ويتعلق الأمر بمحاولة شاب اغتصاب شقيقته التي قاومته ورفضت الانصياع لكبته الجنسي.

 وحسب مصادر محلية فإن هذا الشاب وأمام مقاومة أخته له قام بتوجيه مجموعة من الطعنات لها على مستوى الحوض، ليتم نقلها على وجه السرعة في حالة خطيرة إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية.

 وأوضحت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي قامت باعتقال الجاني قبل أن يتم اقتياده إلى مستشفى الأمراض العقلية بمراكش نظرا لمعاناته من مرض عقلي حاد.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الدرك الملكي اغتصاب الدرك الملكي مستشفى ابن طفيل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

ها شحال ديال المواد الغذائية الفاسدة تم حجزها في الصيف | حوادث و حقوق

ها شحال ديال المواد الغذائية الفاسدة تم حجزها في الصيف

ولاية أمن مراكش تكشف حقيقة تعرض سائحين للنصب من طرف محتال باعهما منبرا لمسجد يعود إلى حقبة حكم الدولة السعدية | حوادث و حقوق

ولاية أمن مراكش تكشف حقيقة تعرض سائحين للنصب من طرف محتال باعهما منبرا لمسجد يعود إلى حقبة حكم الدولة السعدية

صادم..سبب تافه يدفع بشاب إلى قتل شقيقته بشيشاوة | حوادث و حقوق

صادم..سبب تافه يدفع بشاب إلى قتل شقيقته بشيشاوة

عاجل..انقلاب شاحنة كبيرة لنقل الزيت الخاص بالسيارات ضواحي البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..انقلاب شاحنة كبيرة لنقل الزيت الخاص بالسيارات ضواحي البيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. شاهد لحظة انقلاب سفينة للحجاج التي خلفت 29 قتيل | زووم
منذ 20 دقيقة

بالفيديو.. شاهد لحظة انقلاب سفينة للحجاج التي خلفت 29 قتيل

شهادة صادمة من والد لمياء: السعودي سد على بنتي وها شنو دار ليها وعقد العمل كان بمثابة عقد عبودية | بــووز

شهادة صادمة من والد لمياء: السعودي سد على بنتي وها شنو دار ليها وعقد العمل كان بمثابة عقد عبودية

بالفيديو..سكان المدينة القديمة مقهورين..منين رابو هاد الديور شوفو فين كانعسو و المسؤولين مبغاوش يديرو معانا شي حل بغاونا نموتو | خارج البلاطو

بالفيديو..سكان المدينة القديمة مقهورين..منين رابو هاد الديور شوفو فين كانعسو و المسؤولين مبغاوش يديرو معانا شي حل بغاونا نموتو

فيديو پودكاست | ها علاش ما نقدرش نلعب بوكيمون ! | قنوات أخرى

فيديو پودكاست | ها علاش ما نقدرش نلعب بوكيمون !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:أول خروج إعلامي لوزير العدل مصطفى الرميد بعد تدوينته الشهيرة ورد وزير الداخلية | بوليتيك
منذ 8 دقائق

عاجل:أول خروج إعلامي لوزير العدل مصطفى الرميد بعد تدوينته الشهيرة ورد وزير الداخلية

عيش نهار تسمع خبار: مول البنانة للي ظهر كينتاقد مسيرة الأحد ضد بنكيران ينتمي للبيجيدي | بوليتيك

عيش نهار تسمع خبار: ''مول البنانة'' للي ظهر كينتاقد مسيرة الأحد ضد بنكيران ينتمي للبيجيدي

مثير.. المغرب في مرتبة صادمة ضمن التصنيف الجديد للدول الأكثر أمنا.. وهذه هي الدولة الأكثر أمنا في العالم | بوليتيك

مثير.. المغرب في مرتبة صادمة ضمن التصنيف الجديد للدول الأكثر أمنا.. وهذه هي الدولة الأكثر أمنا في

شباط: حزب الاستقلال البديل الأساسي للحكومة | بوليتيك

شباط: حزب الاستقلال البديل الأساسي للحكومة

﻿ ﻿
اليوم 12:15 GMT

عاجل:أول خروج إعلامي لوزير العدل مصطفى الرميد بعد تدوينته الشهيرة ورد وزير الداخلية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.