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بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 10:59 خاص.. هبوط إضطراري لرئيس دولة بمطار المسيرة بأكادير | بوليتيك
خاص.. هبوط إضطراري لرئيس دولة بمطار المسيرة بأكادير
علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس دولة النيجر وجد نفسه مضطرا للهبوط بمطار المسيرة بأكادير بعد زوال يوم أمس الأحد.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن رئيس دولة النيجر وجد نفسه مضطرا للهبوط بمطار المسيرة بأكادير بعد زوال يوم أمس الأحد.

وكشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، أنه في حدود الساعة الواحدة زوالا من يوم الأحد، هبطت بشكل مفاجئ طائرة الرئيس النيجري، بعد إصابتها بعطل تقني في زجاج الطائرة، حيث لاحظ طاقم الطائرة الرئاسية وجود تشققات على مستوى الزجاج الأمامي للطائرة.

وأضافت ذات المصادر، أن الرئيس النيجري ثم إستقباله في مطار المسيرة من طرف زينب العدوي والية جهة سوس ماسة، حيث ثمت مرافقته إلى أحد الفنادق بمدينة أكادير، ليحظى بفترة راحة قصيرة إلى حين إصلاح زجاج الطائرة.

وأفادت ذات المصادر، أن الزجاج الجديد لطائرة الرئيس النيجري ثم إستقدامه من مدينة الدار البيضاء بشكل مستعجل، حيث بمجرد إعادة إصلاح الزجاج، حلقت الطائرة مساء أمس من مطار أكادير في إتجاه دولة النيجر في رحلة مباشرة.

وفي ذات السياق، سبق للرئيس النيجري أن أكد دعم بلاده لموقف المغرب في ما يتعلق بتسوية سلمية لقضية الصحراء المغربية.

‫شوف تيفي

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الرئيس النيجري المغرب المطار الطائرة الزجاج العدوي شوف تيفي

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