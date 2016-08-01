خطير:29 قتيلا في حادث انقلاب سفينة للحجاج و هذه التفاصيل

قتل 29 شخصًا على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح بالغة إثر خروج حافلة كانت تقلهم عن مسارها وسقوطها في واد شمال تايلاند، وفق ما أفادت الشرطة نهاية الأسبوع

شوف تيفي:وكالات

قتل 29 شخصًا على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح بالغة إثر خروج حافلة كانت تقلهم عن مسارها وسقوطها في واد شمال تايلاند، وفق ما أفادت الشرطة نهاية الأسبوع

والضحايا هم على الأرجح تايلانديون خصوصًا لكون الحافلات التي تسير رحلات بين المناطق قلما يستخدمها السياح.

وأشار الشاهد الذي أبلغ الشرطة عن الحادث إلى أن الحافلة كانت تسير بسرعة كبيرة قبيل الحادث.

وأضاف المسؤول في الشرطة "عثرنا على جثث 28 شخصًا في الوادي البالغ عمقه 30 مترًا، كذلك توفي شخص آخر في المستشفى"، وأربعة جرحى هم في حال حرجة.