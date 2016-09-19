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مثير وبالصور.. واش هاذا راجل ولا امرأة؟
بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 10:00 مثير وبالصور.. واش هاذا راجل ولا امرأة؟ | منوعات
مثير وبالصور.. واش هاذا راجل ولا امرأة؟
كشف موقع ''أونيماج'' عن تفاصل قصة مثيرة وغريبة في نفس الوقت، لتحول جنسي غير كامل لسيدة إلى رجل أنجبت مؤخرا رضيعا .

"شوف تيفي"

 كشف موقع "أونيماج" عن تفاصل قصة مثيرة وغريبة في نفس الوقت، لتحول جنسي غير كامل لسيدة إلى رجل أنجبت مؤخرا رضيعا .

وأوضح الموقع ذاته بأن إيفان البالغة من العمر 35 عاما والتي تحولت جنسيا تزوجت وأنجبت رضيعا، كاشفا "الموقع" عن مجموعة من الصور التي أظهرت المتحولة وهي ترضع طفلها بثدييها الذي رفضت إزالتهما وقررت الحفاظ عليهما.

واش هاذا راجل ولا امرأة

واش هاذا راجل ولا امرأة

واش هاذا راجل ولا امرأة

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي متحول جنسي الصور الثدي

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