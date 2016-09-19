مثير وبالصور.. واش هاذا راجل ولا امرأة؟

"شوف تيفي"
كشف موقع "أونيماج" عن تفاصل قصة مثيرة وغريبة في نفس الوقت، لتحول جنسي غير كامل لسيدة إلى رجل أنجبت مؤخرا رضيعا .
وأوضح الموقع ذاته بأن إيفان البالغة من العمر 35 عاما والتي تحولت جنسيا تزوجت وأنجبت رضيعا، كاشفا "الموقع" عن مجموعة من الصور التي أظهرت المتحولة وهي ترضع طفلها بثدييها الذي رفضت إزالتهما وقررت الحفاظ عليهما.
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