صورة تزلزل رشيد شو وها شنو قال عليها

وضع الإعلامي رشيد العلالي على صفحته الرسمية بالفايسبوك صورة لعروس عليها أثار الضرب، متبرئا من الحساب الفايسبوكي الذي وضعها والذي يحمل اسمه موضحا أن صفحته الرسمية لا علاقة لها بهذه الصفحة المزورة.

"شوف تيفي"

وضع الإعلامي رشيد العلالي على صفحته الرسمية بالفايسبوك صورة لعروس عليها أثار الضرب، متبرئا من الحساب الفايسبوكي الذي وضعها والذي يحمل اسمه موضحا أن صفحته الرسمية لا علاقة لها بهذه الصفحة المزورة.

وتظهر هذه الصورة التي جعلت العلالي يكتب إلى جانبها تدوينة يخلي مسؤوليته منها ، (تظهر) عروسا بها أثار الضرب مع عبارة "لهلا يحرم شي بنت من هذه اللحظة".

وتبرأ مقدم برنامج رشيد شو من كثرة الصفحات الفايسبوكية التي تحمل اسمه قائلا "للأسف بعد الأشخاص يحاولون تشويه صورتي من خلال نشر بعض التفاهات على صفحات تحمل اسم البرنامج،..للإشارة هذه هي صفحتي الرسمية وأنا لست مسؤول عن أي منشور في أي صفحة أخرى".هذه هي ضريبة الشهرة أسي رشيد..