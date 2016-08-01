عاجل..العثور على عدة عبوات ناسفة داخل حقيبة في محطة للقطارات بنيوجيرسي الأمريكية

عثرت السلطات الأميركية على عدة عبوات مشبوهة داخل حقيبة ظهر رميت في سلة للمهملات في نيوجيرسي، انفجرت إحداها بينما كان خبراء المتفجرات يعالجونها، حسبما أفادت وسائل الإعلام ورئيس البلدية اليوم

"شوف تيفي"

عثرت السلطات الأميركية على عدة عبوات مشبوهة داخل حقيبة ظهر رميت في سلة للمهملات في نيوجيرسي، انفجرت إحداها بينما كان خبراء المتفجرات يعالجونها، حسبما أفادت وسائل الإعلام ورئيس البلدية اليوم الاثنين.

وصرح كريس بولويدج رئيس بلدية اليزابيث لشبكة "سي ان ان" أن الرجل الآلي كان يتفحص إحدى العبوات وقطع سلكا مما أدى إلى انفجارها"، وذلك بعد أن عثر رجلان على حقيبة الظهر في وقت متأخر يوم أمس الأحد وأبلغا السلطات بعد أن لاحظا "أسلاكا وأنبوبا" فيها.