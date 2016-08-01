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صادم..سبب تافه يدفع بشاب إلى قتل شقيقته بشيشاوة
بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 01:36 صادم..سبب تافه يدفع بشاب إلى قتل شقيقته بشيشاوة | حوادث و حقوق
صادم..سبب تافه يدفع بشاب إلى قتل شقيقته بشيشاوة
اهتز دوار ''تدنست'' الموجود على مستوى إقليم شيشاوة، خلال الأسبوع الجاري، جريمة قتل مروعة، بطلها شاب أقدم على قتل شقيقته المتزوجة.

 

"شوف تيفي"

 

اهتز دوار "تدنست" الموجود على مستوى إقليم شيشاوة، خلال الأسبوع الجاري، جريمة قتل مروعة، بطلها شاب أقدم على قتل شقيقته المتزوجة.

وحسب مصادر محلية فإن الشاب البالغ من العمر 21 عاما دخل في نقاش حاد مع شقيقته المتزوجة التي رفضت منحه مبلغا ماليا لشراء علبة السجائر، ليوجه لها مجموعة من الطعنات المميتة بواسطة السلاح الأبيض لتسقط جثة هامدة غارقة في بحر من الدماء.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك تمكنت من اعتقال الجاني بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شيشاوة المتزوجة علبة سجائر

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