عاجل.. تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم الإرهابي بمينيسوتا الأمريكية

أفادت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن أحد أنصار التنظيم نفذ ''عمليات'' طعن أصابت تسعة أشخاص على الأقل في مركز تسوق بولاية مينيسوتا الأمريكية.

"شوف تيفي"

أفادت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن أحد أنصار التنظيم نفذ "عمليات" طعن أصابت تسعة أشخاص على الأقل في مركز تسوق بولاية مينيسوتا الأمريكية.



وقالت الوكالة في بيانها "منفذ عمليات الطعن يوم أمس في مينيسوتا هو جندي للدولة الإسلامية ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف الصليبي."



وكان وليام بلير أندرسون قائد شرطة منطقة سانت كلاود قد صرح للصحفيين بأن المسلح ردد عبارات بها ذكر لاسم الله وسأل شخصا واحدا على الأقل إن كان مسلما قبل أن يشرع في طعن ضحاياه في مركز كروسرودز التجاري.