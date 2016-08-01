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كعادتها...جماعة العدل والإحسان تقاطع الإنتخابات المقبلة
بتاريــخ : 18 شتنبر 2016 / 23:08 كعادتها...جماعة العدل والإحسان تقاطع الإنتخابات المقبلة | بوليتيك
كعادتها...جماعة العدل والإحسان تقاطع الإنتخابات المقبلة
على بعد أسابيع من الإنتخابات التشريعية، وبالموازاة مع مسيرة إحتجاجية بالدار البيضاء اليوم الأحد ضد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أصدرت جماعة العدل والإحسان وثيقة تدعو فيها إلى مقاطعة

شوف تيفي 

على بعد أسابيع من الإنتخابات التشريعية، وبالموازاة مع مسيرة إحتجاجية بالدار البيضاء اليوم الأحد ضد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أصدرت جماعة العدل والإحسان وثيقة تدعو فيها إلى مقاطعة الإستحقاق التشريعي المقبل المحدد في 7 أكتوبر المقبل، بعد دراسة وتمحيص للسياق الدستوري والقانوني.

وأرجع تلامذة الراحل عبد السلام ياسين دعوتهم لمقاطعة الإنتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر 2016، "بكونها لا تختلف عن سابقاتها، حيث ذكرت الجماعة ثلاث ملاحظات جوهرية دفعتها إلى مقاطعة الإنتخابات، وهي عبثية العملية الإنتخابية...، بالإضافة إلى إ ختلالات سياسية وإجتماعية تنزع عن الإنتخابات طابعها التنافسي ثم ضبط قانوني قبلي لهندسة خارطة إنتخابية على المقاس" حسب وثيقة الجماعة المنشورة على البوابة الإلكترونية.

هذا، وإلى جانب الملاحظات الجوهرية التي تؤثر سلبا في العملية الإنتخابية، أوردت وثيقة الجماعة بعض الأمثلة التي دفعتها للمقاطعة على سبيل المثال لا الحصر "التأخر في إصدار القوانين والمراسيم والقرارات المنظمة للانتخابات، إذ لم تتجاوز المدة الفاصلة بين نشر أغلبها في الجريدة الرسمية وبين تاريخ الاقتراع شهرين تقريبا، وهي مدة تبقى أقل بكثير مما هو متعارف عليه دوليا، بل تبقى أقل من المدة التي أوصى بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي هي ستة أشهر. ومن الملاحظات أيضا في هذا السياق العودة إلى التنصيص القانوني على إمكانية إشعار الناخبين، مما قد يفسح المجال واسعا للتأثير على إرادة الناخبين، خاصة والقانون رقم 02.16 الذي يتضمن ذلك ينص على الإشعار بأي وسيلة من الوسائل المتاحة".

وإختتمت الجماعة وثيقتها بالتأكيد على رأيها "بكون النتيجة لعبة انتخابية مصنوعة على المقاس. إنه إصرار واضح على حرمان المواطنة المغربية والمواطن المغربي من حقهما في انتخابات ديمقراطية حقيقية تفرز مؤسسات لها سلطة ومصداقية، لذلك نعلن مقاطعتنا لانتخابات 7 أكتوبر 2016، وندعو الشعب المغربي وكل القوى الحية إلى مقاطعتها" حسب منطوق وثيقة الجماعة.

‫شوف تيفي

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العدل والإحسان المقاطعة الإنتخابات الجماعة شكلية الإستبداد شوف تيفي

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