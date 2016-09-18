بالصور.. حزب الاستقلال يكشف عن لوائحه الانتخابية بفاس

كشف حزب الاستقلال اليوم الأحد عن لوائحه الانتخابية التي سيخوض بها غمار الانتخابات التشريعية المقبلة بمدينة فاس، والتي ستجري أطوارها في السابع من أكتوبر المقبل.

"شوف تيفي"

كشف حزب الاستقلال اليوم الأحد عن لوائحه الانتخابية التي سيخوض بها غمار الانتخابات التشريعية المقبلة بمدينة فاس، والتي ستجري أطوارها في السابع من أكتوبر المقبل.

وحسب مراسل "شوف تيفي" فإن حزب الاستقلال نظم برئاسة حميد شباط الأمين العام للحزب اجتماعا بحضور أعضاء المجلس الوطني والمنتخبين وأعضاء مكاتب النقابات بمقر الفنون الجميلة بفاس ، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة الخاصة بالاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأوضح المراسل بأن حميد شباط افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية بالحضور، ثم قدم مجموعة من المستجدات الخاصة بالحزب، بالإضافة إلى تقديم وكلاء اللوائح بالنسبة للدائرتين الشمالية والجنوبية.

وأعلن شباط بأنه ترشح بدائرة فاس الشمالية كوكيل للائحة إلى جانب كل من محمد عبد الوهاب ورفيقي المعروف ب"أبو حفص" مولاي إدريس، ومراني علوي، وزكرياء بلقايد، أما دائرة فاس الجنوبية فهي تضم وكيل اللائحة علال العمراوي ثم ناجي فخاري وحميد التازي ورشيد قعوش. وقال حميد شباط أن حظوظ حزب الميزان قوية بمدينة فاس للظفر بعدد مهم من المقاعد .