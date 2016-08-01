عاجل..الملك محمد السادس يغادر مدينة مراكش

علمت ''شوف تيفي'' أن الملك محمد السادس غادر مساء اليوم الأحد، مدينة مراكش التي حل بها مؤخرا صوب مدينة تطوان.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن الملك محمد السادس غادر مساء اليوم الأحد، مدينة مراكش التي حل بها مؤخرا صوب مدينة تطوان.

وظهر الملك محمد السادس في العديد من الصور والفيديوهات التي تم التقاطها له وهو يركب سيارته الحمراء بمدينة مراكش، حيث حصل مراكشيون على فرصة التقاط صور معه.