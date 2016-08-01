عاجل..انقلاب شاحنة كبيرة لنقل الزيت الخاص بالسيارات ضواحي البيضاء

شهدت طريق طماريس في اتجاه بوسكورة ضواحي البيضاء، قبل قليل، حادثة سير خطيرة، بعد انقلاب شاحنة كبيرة لنقل الزيت الخاص بالسيارات.

"شوف تيفي"



شهدت طريق طماريس في اتجاه بوسكورة ضواحي البيضاء، قبل قليل، حادثة سير خطيرة، بعد انقلاب شاحنة كبيرة لنقل الزيت الخاص بالسيارات.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاحنة انقلبت في منعرج خطير، موضحا بأن الزيت المتقاطر على عجلات الشاحنة ساهم بدوره في فقدان السائق السيطرة عليها.

وأضاف المصدر ذاته بأنه وبالرغم من خطورة الحادث فإنه لم يخلف خسائر في الأرواح، مشيرا إلى أن مصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان في انتظار وصول الدعم من أجل جر الشاحنة من المكان.