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غريب.. وزير مغربي يهدر 700 مليون على دراسة مؤجلة
بتاريــخ : 18 شتنبر 2016 / 20:14 غريب.. وزير مغربي يهدر 700 مليون على دراسة مؤجلة | بوليتيك
غريب.. وزير مغربي يهدر 700 مليون على دراسة مؤجلة
كشف مصدر مهني عن إهدار لحسن حداد وزير السياحة مبلغ سبعمائة مليون خلال تمويل دراسة حول تقييم أوراش رؤية 2020 التي أطلقها قبل أزيد من خمس سنوات ياسر الزناكي وزير السياحة السابق مستشار الملك حاليا

"شوف تيفي"

 كشف مصدر مهني عن إهدار لحسن حداد وزير السياحة مبلغ سبعمائة مليون خلال تمويل دراسة حول تقييم أوراش رؤية 2020 التي أطلقها قبل أزيد من خمس سنوات ياسر الزناكي وزير السياحة السابق مستشار الملك حاليا موضحا أن الدراسة التي كان يرتقب أن يقدمها حداد في يونيو الماضي ما زالت مركونة على رفوف الوزارة مؤكدا أنه سيتركها لخلفه الذي سيقرر عرض نتائجها أو التخلي عنها.

 وحسب يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فإن مصدرها أفاد في اتصال هاتفي معها تفويت حداد إنجاز الدراسة المذكورة في فبراير الماضي إلى مكتب الدراسات المعروف "بوسطن كونسيلتينغ غروب" لغاية تقييم الحصيلة نصف المرحلية للاستراتيجية الوطنية للسياحة "رؤية 2020"، إذ شرع الوزير منذ 19 فبراير الماضي في عقد لقاءات مع المهنيين بحضور خبراء المكتب المذكور، علما أن اللقاءات ركزت على تشخيص نقط الضعف في تنفيذ الإستراتيجية وكيفية تقويمها خلال الأربع سنوات الماضية.

وامتدت اختلالات حقبة حداد التي شارفت على عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المبرمجة بخصوص عائدات القطاع السنوية، التي لم تتجاوز 59 مليار درهم برسم السنة الماضية، بزيادة نسبتها 1في المائة فقط مقارنة مع 2012، فيما تطور عدد السياح الوافدين بزائد تسعة في المائة، وهي الأرقام التي تؤكد بعد القطاع على أهدافه المبرمجة في رؤية 2020، والتي تراهن على عائدات بقيمة 120 مليار درهم.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حداد وزارة السياحة بوسطن غروب

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