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بتاريــخ : 18 شتنبر 2016 / 19:11 عاجل.. تريبورتور مجنون يدهس طفلا بالبيضاء وسيارة الإسعاف تتأخر | حوادث و حقوق
عاجل.. تريبورتور مجنون يدهس طفلا بالبيضاء وسيارة الإسعاف تتأخر
شهد الحي الحسني وبالتحديد بسيدي الخدير بالبيضاء قبل قليل حادثة سير خطيرة، حيث دهست دراجة نارية ثلاثية العجلات ''تريبورتور'' طفلا كان يحاول تجاوز الشارع.

"شوف تيفي"

شهد الحي الحسني وبالتحديد بسيدي الخدير بالبيضاء قبل قليل حادثة سير خطيرة، حيث دهست دراجة نارية ثلاثية العجلات "تريبورتور" طفلا كان يحاول تجاوز الشارع.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيارة الإسعاف تأخرت لأكثر من الساعة، وهو ما جعل أحد الحاضرين بعين المكان ينقل الطفل الذي أصيب على مستوى الرأس إلى مستشفى الحسني في حالة خطيرة ما بين الحياة والموت، ومنه إلى مستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاجات الضرورية

وأضاف المصدر ذاته بأن المكان الذي أصيب فيه الطفل يعتبر نقطة سوداء، حيثي تعرض العديد من المواطنين لمضايقات من أصحاب "تريبورتور" الذين لا يحترمون المارة وينهالون عليهم بالسب والقذف بشكل مستمر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي تريبورتور دراجة نارية مستشفى الحسني

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