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بتاريــخ : 18 شتنبر 2016 / 18:47 مثير وبالفيديو.. مراكشي طارد الملك بدارجته النارية وهاشنو قال ليه.. وهكذا كانت ردة فعل الملك | بوليتيك
مثير وبالفيديو.. مراكشي طارد الملك بدارجته النارية وهاشنو قال ليه.. وهكذا كانت ردة فعل الملك
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله سائق دراجة نارية وهو يطارد سيارة الملك محمد السادس بأحد شوارع مدينة مراكش.

 "شوف تيفي"

 تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله سائق دراجة نارية وهو يطارد سيارة الملك محمد السادس بأحد شوارع مدينة مراكش.

 ويظهر الفيديو تفاعل الملك محمد السادس مع سائق الدراجة الذي كان سعيدا وهو يهتف "عاش الملك" قبل أن يتجمع على سيارة الملك الحمراء بعد الوصول إلى إشارة للمرور العديد من المراكشيين الذين عبروا بدورهم عن سعادتهم التي لا توصف.

  وتجدر الإشارة على أن الملك محمد السادس حل بمدينة مراكش، حيث ظهر وهو يتجول بسيارته الحمراء في العديد من شوارعها الكبرى.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي دراجة نارية الملك محمد السادس

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