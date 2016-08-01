مؤثر : ''الهندية''و''السرعة'' تسببان في وفاة شاب على قارعة الطريق بسيدي إفني

قالت مصادر مطلعة، أن شابا يبلغ من العمر 18 سنة، توفي على قارعة الطريق الرابطة بين مير اللفت وسيدي بولفضايل بعد دهسه من طرف سيارة خفيفة.

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قالت مصادر مطلعة، أن شابا يبلغ من العمر 18 سنة، توفي على قارعة الطريق الرابطة بين مير اللفت وسيدي بولفضايل بعد دهسه من طرف سيارة خفيفة.

وأضافت ذات المصادر، أن الشاب"م،ك" توفي على الفور يوم أمس السبت وهو يحاول ترتيب فاكهة التين الشوكي "الهندية" قبل أن يفاجأ بسيارة مسرعة أردته قتيلا ورمته وصناديق "الهندية" أمتارا من موقع الحادثة.

وكتب أحد أصدقاء "م، ك"،على موقع التواصل الإجتماعي، أن الضحية كان يعرض الهندية في ذات المكان منذ بداية موسم التين الشوكي الذي تتميز به المنطقة، حيث أن العديد من مرتادي شاطئ بوالفضايل يعرفون بائع الهندية.