لص مسلح يشرمل ضحية بطريقة لا تصدق بالبيضاء

"شوف تيفي"
تعرض مواطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لاعتداء خطير بكاريان زرابيا بالحي المحمدي، حيث وجه له لص ضربة خطيرة على مستوى الظهر.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية تفاجأ باللص وهو يطعنه من الخلف بمدية من الحجم الكبير، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة.
وأضاف المصدر ذاته بأن الضحية انتقل إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي للحصول على العلاجات الأولية، وتقدم بشكاية للمصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في الموضوع لاعتقال المعني بالأمر بعد التعرف على هويته.
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