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بالفيديو..خالد الشرقاوي : كان على الرميد أن يشتكي لرئيس الحكومة أو الملك وليس للفايسبوك
بتاريــخ : 18 شتنبر 2016 / 17:32 بالفيديو..خالد الشرقاوي : كان على الرميد أن يشتكي لرئيس الحكومة أو الملك وليس للفايسبوك | بوليتيك
بالفيديو..خالد الشرقاوي : كان على الرميد أن يشتكي لرئيس الحكومة أو الملك وليس للفايسبوك
قال خالد الشرقاوي السموني مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، عن تدوينة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد اليوم بخصوص مشاكل حول إشرافه على الإنتخابات ''أنه كان ينبغي على الرميد أن

شوف تيفي

قال خالد الشرقاوي السموني مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، عن تدوينة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد اليوم بخصوص مشاكل حول إشرافه على الإنتخابات "أنه كان ينبغي على الرميد أن يلجأ إلى رئيس الحكومة للشكوى أو إلى الملك وليس كتابة تدوينة على الفايسبوك".

وأضاف الشرقاوي في تصريح خص به "شوف تيفي" أن تدوينة الرميد "تأتي في سياق وجود استياء عام في هذه الأسابيع التي تسبق الإنتخابات، خوفا من بروز تشنجات سياسية قد تعصف بالنموذج الديموقراطي المغربي الذي حققه عبر سنوات".

وأوضح الشرقاوي أن خطوة مصطفى الرميد قد تؤدي إلى إحتقان شديد على مستوى الحكومة، لذلك كان عليه أن يحتكم إلى المؤسسات الديموقراطية، "كي لا يتم التشكيك في نزاهة الإنتخابات التشريعية".

وحسب الشرقاوي فالمستفيذ من خطوة مصطفى الرميد هم أعداء المغرب، الذين يحسدونه على نموذجه الديمقراطي والإقتصادي، محذرا من نتائج تدوينة الرميد على الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الشرقاوي الرميد الإنتخابات تدوينة الفايسبوك نزاهة شوف تيفي

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