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بالصور.. مطاردة هيوليودية لشخصين على دراجة ''طيماكس'' تنتهي بحادث خطير بالبيضاء
بتاريــخ : 18 شتنبر 2016 / 16:57 بالصور.. مطاردة هيوليودية لشخصين على دراجة طيماكس تنتهي بحادث خطير بالبيضاء | حوادث و حقوق
بالصور.. مطاردة هيوليودية لشخصين على دراجة ''طيماكس'' تنتهي بحادث خطير بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن عملية مطاردة هيولودية من الأمن لشخصين كانا على دراجة نارية من نوع طيماكس بشارع إيميل زولا بالحي المحمدي بالبيضاء، انتهت بحادثة سير مروعة، نتيجة اصطدام الدراجة النارية بسيارة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن عملية مطاردة هيولودية من الأمن لشخصين كانا على دراجة نارية من نوع طيماكس بشارع إيميل زولا بالحي المحمدي بالبيضاء، انتهت بحادثة سير مروعة، نتيجة اصطدام الدراجة النارية بسيارة خفيفة خلال سيرها في الاتجاه المعاكس.

 وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية راقبت الدراجة النارية لدقائق طويلة بواسطة الكاميرات المثبتة في شوارع البيضاء، ليتم إبلاغ فرقة الدراجين التي طاردتهم لمسافة طويلة قبل وقوع الحادث.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف قامت بنقل الراكبين على الدراجة إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية قبل أن يتم اقتيادهما واعتقالهما لحوزتهما دراجة نارية مجهولة المصدر ومحاولة الفرار من الأمن.

بالصور.. مطاردة هيوليودية لشخصين على دراجة طيماكس تنتهي بحادث خطير بالبيضاء

بالصور.. مطاردة هيوليودية لشخصين على دراجة طيماكس تنتهي بحادث خطير بالبيضاء

بالصور.. مطاردة هيوليودية لشخصين على دراجة طيماكس تنتهي بحادث خطير بالبيضاء

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مطاردة هيولودية الدراجين طيماكس الحي المحمدي الأمن

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