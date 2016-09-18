بالصور.. أقوى لحظات مسيرة البيضاء ضد بنكيران

تنشر شوف تيفي صورا حية تؤكد انخراط آلاف المغاربة من مختلف الأطياف في المسيرة المنظمة ضد سياسة بنكيران الحكومية ومخطط أسلمة الدولة، فإضافة إلى الشعارات القوية التي رُفعت يلاحظ أن المسيرة قد نظمت

"شوف تيفي"

تنشر شوف تيفي صورا حية تؤكد انخراط آلاف المغاربة من مختلف الأطياف في المسيرة المنظمة ضد سياسة بنكيران الحكومية ومخطط أسلمة الدولة، فإضافة إلى الشعارات القوية التي رُفعت يلاحظ أن المسيرة قد نظمت بدون قيادة محددة، حيث بدأت الوفود تتجمع في كوكبات صغيرة ومتفرقة، مما أربك تنظيمها وشتت التدفق الجماهيري الكبير الذي جاء للمشاركة في مسيرة تنديدية بسياسة بنكيران اللاشعبية ومخطط حزبه "لأخونة"المجتمع والدولة.