مثير.. من بعد سروايل البنات المقطعة سراويل'' البوالة '' في الطريق إلى الأسواق

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صور مثيرة لموضة جديدة في لباس الفتيات بعد السروايل المقطعة وأطلق عليها نشطاء مغاربة سروايل ''البوالة''.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صور مثيرة لموضة جديدة في لباس الفتيات بعد السروايل المقطعة وأطلق عليها نشطاء مغاربة سروايل "البوالة".

وتظهر هذه الموضة الجديدة ، أن الفتاة التي ترتديه وكأنها قامت بالتبول على نفسها، وذلك من خلال وضع لون فاتح وآخر غامق في جوانب معينة من السروال حتى يثير الانتباه، وهو الأمر الذي أثار مخاوف بعض النشطاء المغاربة من وصولها إلى الأسواق المغربية في الأيام القليلة المقبلة.

وعلاقة بالموضوع فإن نشطاء آخرون استغلوا الفرصة وقاموا بالسخرية من صاحب فكرة هذا السروال الجديد، موضحين بأن المنجرفين وراء هذه الموضة الجديدة في المجتمع المغربي يمكن تصنيفهم في خانة المجانين والغير طبيعيين.