بالصور : ''فاطمة النجار وعمر بن حماد'' حاضران بقوة في مسيرة الدار البيضاء ضد بن كيران

عادت فضيحة العاشقان الإسلاميان ''فاطمة النجار'' و ''عمر بن حماد'' إلى الواجهة من جديد من خلال بوابة المسيرة الإحتجاجية المنظمة اليوم ضد ''خونجة المجتمع والدولة، وبن كيران وحزبه العدالة والتنمية''.

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عادت فضيحة العاشقان الإسلاميان "فاطمة النجار" و "عمر بن حماد" إلى الواجهة من جديد من خلال بوابة المسيرة الإحتجاجية المنظمة اليوم ضد "خونجة المجتمع والدولة، وبن كيران وحزبه العدالة والتنمية".

وظهر القياديان في حركة التوحيد والإصلاح على لافتات المحتجين اليوم، حيث رفع المتظاهرون في الشكل الإحتجاجي صورة الزوجين وسط شعارات مناهضة لحكومة بن كيران وحزب العدالة والتنمية.

وحضرت صورة "النجار وبن حماد" في المسيرة الإحتجاجية إلى جانب رئيس جهة درعة تافيلالت "الحبيب الشوباني" والمستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين رئيس المنتدى الحقوقي التابع للحزب الذي اتهمه المشاركون في المسيرة بالضلوع في مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بن عيسى.