تفجير يوقع 29 جريحا في نيويورك ولا دليل إلى حدود اللحظة بأنه هجوم إرهابي

أصيب 29 شخصا في تفجير متعمد في حي مكتظ بنيويورك السبت مما اثأر مخاوف من أن يكون هجوما إرهابيا، إلا أن السلطات الأمريكية أكدت على عدم وجود دليل على ذلك في الوقت الحالي.

"شوف تيفي"

أصيب 29 شخصا في تفجير متعمد في حي مكتظ بنيويورك السبت مما اثأر مخاوف من أن يكون هجوما إرهابيا، إلا أن السلطات الأمريكية أكدت على عدم وجود دليل على ذلك في الوقت الحالي.

ووقع الانفجار في الشارع الـ 23 بحي تشلسي الذي كان يشهد إقبالا كبيرا على الحانات والمطاعم المنتشرة في الشارع.

وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية العالمية فإن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو أعلن في لقاء صحافي "لا دليل في هذه المرحلة بوجود رابط إرهابي في هذا الحادث".

وأضافت المصادر ذاتها بأن رئيس شرطة نيويورك جيمس أونيل قال إن المعلومات لا تزال أولية، وأنه تمت تعبئة وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي".