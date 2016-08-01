مصالح أمن برشيد تعثر على جثة رجل مسن متعفنة بأحد أحياء المدينة

عثرت المصالح الأمنية لمدينة برشيد في ساعات متأخرة من ليلة أمس السبت على جثة رجل مسن متعفنة بمنزله المتواجد ببلوك ''ج'' بالحي الحسني بمدينة برشيد.

شوف تيفي: "علاء الصنوبري"

عثرت المصالح الأمنية لمدينة برشيد في ساعات متأخرة من ليلة أمس السبت على جثة رجل مسن متعفنة بمنزله المتواجد ببلوك "ج" بالحي الحسني بمدينة برشيد.

فبعدما اختفى الرجل المسن الذي كان يقيم بمفرده عن أنظار جيرانه و معارفه بالحي بعد العيد ، قصدوا منزله للاستفسار عن أحواله فإذا بهم يشمون رائحة كريهة تفوح من الشقة المذكورة، حيث سارعوا إلى إخبار السلطات المحلية ومصلحة المداومة التابعة للشرطة القضائية، وعناصر السلطات المحلية، وأفراد من الشرطة العلمية لاقتحام الشقة قصد معاينة الواقعة .

و أمرت النيابة العامة بابتدائية برشيد بنقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، قصد الوقوف على الأسباب الحقيقية المؤدية للوفاة .