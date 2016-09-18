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بتاريــخ : 18 شتنبر 2016 / 12:59 عاجل وبالصور.. انفجار يهز برشلونة.. وهذا هو عدد الضحايا | دولي
عاجل وبالصور.. انفجار يهز برشلونة.. وهذا هو عدد الضحايا
اهتز مبنى يوجد بمحطة بريميا دي مار السياحية الإسبانية بمدينة برشلونة اليوم الأحد، على وقع انفجار مدوي أسفر عن سقوط قتيل واحد و14 جريحا.

"شوف تيفي"

اهتز مبنى يوجد بمحطة بريميا دي مار السياحية الإسبانية بمدينة برشلونة اليوم الأحد، على وقع انفجار مدوي أسفر عن سقوط قتيل واحد و14 جريحا.

وحسب موقع "الدايلي ميل" فإن متحدثة باسم إطفاء برشلونة، قال إن الانفجار أسفر عن 14 جريحا وقتيل واحد.

وأضاف المصدر ذاته بأن المبنى المؤلف من سبعة طوابق قد أخلي من سكانه، بينما كان رجال الإطفاء يحاولون تحديد طبيعة الانفجار، هل هو عرضي أم متعمد.

انفجار يهز برشلونة.. وهذا هو عدد الضحايا

انفجار يهز برشلونة.. وهذا هو عدد الضحايا

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي محطة بريميا دي مار برشلونة

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