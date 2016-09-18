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سابقة وبالصورة.. وزير العدل والحريات الرميد يخرج عن صمته ويقول هناك "عجائب وغرائب "يحضر لها للانتخابات التشريعية المقبلة.
بتاريــخ : 18 شتنبر 2016 / 13:07 سابقة وبالصورة.. وزير العدل والحريات الرميد يخرج عن صمته ويقول هناك عجائب وغرائب يحضر لها للانتخابات التشريعية المقبلة. | بوليتيك
سابقة وبالصورة.. وزير العدل والحريات الرميد يخرج عن صمته ويقول هناك "عجائب وغرائب "يحضر لها للانتخابات التشريعية المقبلة.
وضع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قبل قليل على صفحته الرسمية بالفايسبوك تدوينة عبارة عن إعلان عام كما أطلق عليه، أوضح من خلاله بأن تدبير أمور انتخابات السابع من أكتوبر المقبل تتم بدون التشاور

"شوف تيفي"

 وضع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قبل قليل على صفحته الرسمية بالفايسبوك تدوينة عبارة عن إعلان عام كما أطلق عليه، أوضح من خلاله بأن تدبير أمور انتخابات السابع من أكتوبر المقبل تتم بدون التشاور معه عكس ما كان في الانتخابات الجماعية، مشيرا إلى أنه يخلي مسؤوليته من أي تجاوز أو انحراف قد يقع في هذه الانتخابات.

وكتب الرميد في تدوينته "خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي... حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب...!!!؟؟؟ وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها".

أكيد أن تدوينة الرميد ستخلف نقاشا قويا وعميقا..خصوصا في هذه الظرفية بالذات.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزير العدل والحريات وزارة الداخلية

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